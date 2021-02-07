Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства росгвардейцами бывшего чиновника

Меликов выразил уверенность «в объективном» следствии.

В свою очередь, сотрудники Росгвардии сделают все, чтобы выяснить, кто именно причастен к убийству 34-летнего Капланова. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В Росгвардии рассчитывают на полное и объективное ведение расследования.

При этом источник в правительстве Дагестана подтвердил, что у погибшего и росгвардейцев-односельчан «была давняя вражда».

Следствие подозревает двоих сотрудников силового ведомства в убийстве бывшего чиновника. Они задержаны.

