Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства росгвардейцами бывшего чиновника
Временно исполняющий обязанности (врио) руководителя Дагестана Сергей Меликов взял под личный контроль расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в здании отдела полиции Махачкалы, сообщает РИА Новости.
Меликов выразил уверенность «в объективном» следствии.
В свою очередь, сотрудники Росгвардии сделают все, чтобы выяснить, кто именно причастен к убийству 34-летнего Капланова. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В Росгвардии рассчитывают на полное и объективное ведение расследования.
При этом источник в правительстве Дагестана подтвердил, что у погибшего и росгвардейцев-односельчан «была давняя вражда».
Следствие подозревает двоих сотрудников силового ведомства в убийстве бывшего чиновника. Они задержаны.
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