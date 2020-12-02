Врио главы Дагестана госпитализировали с COVID-19
Врио главы Дагестана Сергея Меликова, который заразился коронавирусом, перевели с амбулаторного лечения на стационарное, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
В сообщении говорится, что медики рекомендовали Меликову госпитализацию «в целях предотвращения ухудшения здоровья», которое нередко наблюдается у пациентов с коронавирусом на 7-9 сутки от начала заболевания.
Меликов сдал положительный тест на COVID-19 25 ноября, после чего находился на самоизоляции, соблюдая все рекомендации врачей. В администрации сообщили, что в настоящее время самочувствие главы региона удовлетворительное.
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