Врио главы Дагестана госпитализировали с COVID-19

Врио главы Дагестана Сергея Меликова, который заразился коронавирусом, перевели с амбулаторного лечения на стационарное, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

В сообщении говорится, что медики рекомендовали Меликову госпитализацию «в целях предотвращения ухудшения здоровья», которое нередко наблюдается у пациентов с коронавирусом на 7-9 сутки от начала заболевания.

Меликов сдал положительный тест на COVID-19 25 ноября, после чего находился на самоизоляции, соблюдая все рекомендации врачей. В администрации сообщили, что в настоящее время самочувствие главы региона удовлетворительное.

