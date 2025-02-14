Временно закрытый аэропорт Перми заработал в штатном режиме

Временно закрытый аэропорт Перми заработал в штатном режиме, сообщили в пресс-службе авиагавани.

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Самолет закрывали из-за выката самолета госавиации за пределы взлетно-посадочной полосы, напоминает RT. На запасные аэродромы были перенаправлены следовавшие в Пермь: рейс «Аэрофлота» SU1202 в Екатеринбург и рейс «ЮВТ Аэро» ЮВ573 в Ижевск.

Спустя час после инцидента аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:АэропортПермь

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