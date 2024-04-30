Временно остановлена работа Керченской паромной переправы из-за непогоды
30 апреля 202416:41
Из-за неблагоприятных погодных условий временно прекращена работа Керченской паромной переправы, связывающей Краснодарский край и Крымский полуостров, сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Паромное сообщение приостановлено в связи с дождями, грозами и усилением ветра в регионе проливов.
«В связи с неблагоприятными метеоявлениями, связанными с дождями, грозами и усилением ветра, временно прекращено Керченское паромное сообщение», - говорится в сообщении ведомства.
Для предотвращения заторов на подъездах к Крымскому мосту водителям рекомендовано воспользоваться альтернативными маршрутами до возобновления паромного сообщения через Керченский пролив.
Информация о сроках возобновления работы Керченской паромной переправы будет сообщена дополнительно после стабилизации погодных условий.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил, что работа керченской переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 5:00 ежедневно. Такой порядок будет действовать до особого распоряжения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru