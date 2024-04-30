Временно остановлена работа Керченской паромной переправы из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий временно прекращена работа Керченской паромной переправы, связывающей Краснодарский край и Крымский полуостров, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

В Минтрансе Крыма сообщили о приостановке работы Керченской паромной переправы

Паромное сообщение приостановлено в связи с дождями, грозами и усилением ветра в регионе проливов.

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями, связанными с дождями, грозами и усилением ветра, временно прекращено Керченское паромное сообщение», - говорится в сообщении ведомства.

Для предотвращения заторов на подъездах к Крымскому мосту водителям рекомендовано воспользоваться альтернативными маршрутами до возобновления паромного сообщения через Керченский пролив.

Информация о сроках возобновления работы Керченской паромной переправы будет сообщена дополнительно после стабилизации погодных условий.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил, что работа керченской переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 5:00 ежедневно. Такой порядок будет действовать до особого распоряжения, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: www.kp.ru
ТЕГИ:ПогодаКерченская Переправа

Горячие новости

Все новости

партнеры