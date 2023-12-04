В Минтрансе Крыма сообщили о приостановке работы Керченской паромной переправы

Отмечается, что работа переправы была прервана в 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

Напомним, Минтранс России сообщал, что Керченская паромная переправа и российские порты Черноморского бассейна работают по фактической погоде.

Ранее Министерство обороны России запретило проход маломерных судов в акватории Керченского пролива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

