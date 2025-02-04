Врачи в Подмосковье достали из желудка школьника флешку с домашним заданием

Хирурги Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

В министерстве уточнили, что ребенок после выполнения домашнего задания начал играть с флешкой у лица, после чего случайно ее проглотил.

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На следующий день после операции 16-летний школьник уже был выписан домой. Флешка также не получила повреждений и продолжает функционировать.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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