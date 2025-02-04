Врачи в Подмосковье достали из желудка школьника флешку с домашним заданием

На следующий день после операции 16-летний школьник уже был выписан домой. Флешка также не получила повреждений и продолжает функционировать.

Ранее врачи в Иркутске прооперировали подростка, у которого в груди взорвался фейерверк в новогоднюю ночь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».