Врачи в Подмосковье достали из желудка школьника флешку с домашним заданием
Хирурги Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
В министерстве уточнили, что ребенок после выполнения домашнего задания начал играть с флешкой у лица, после чего случайно ее проглотил.
На следующий день после операции 16-летний школьник уже был выписан домой. Флешка также не получила повреждений и продолжает функционировать.
Ранее врачи в Иркутске прооперировали подростка, у которого в груди взорвался фейерверк в новогоднюю ночь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru