Врачи сообщили подробности о здоровье поэта Льва Рубинштейна после аварии

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — цитирует врачей РИА «Новости».



Автомобиль сбил 76-летнего поэта8 января. Льва Рубинштейна госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и проаперировали.

Ранее на северо-востоке Москвы 76-летнего Рубинштейна сбила машина. По данным столичного Дептранса, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля Volkswagen, сбивший на северо-востоке Москвы публициста и поэта Льва Рубинштейна, стал фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС.



