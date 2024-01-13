Врачи сообщили подробности о здоровье поэта Льва Рубинштейна после аварии

Поэт Лев Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии после аварии, произошедшей в Москве. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 13 января.

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — цитирует врачей РИА «Новости».

Автомобиль сбил 76-летнего поэта8 января. Льва Рубинштейна госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и проаперировали.

Ранее на северо-востоке Москвы 76-летнего Рубинштейна сбила машина. По данным столичного Дептранса, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля Volkswagen, сбивший на северо-востоке Москвы публициста и поэта Льва Рубинштейна, стал фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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