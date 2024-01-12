Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти
Дочь поэта Льва Рубинштейна в беседе с «Известиями» опровергла информацию о его смерти.
По ее словам, публицист сейчас в реанимации борется за жизнь. Дочь поэта призвала не верить слухам, которые распространяются в СМИ.
Источник газеты в больнице, где находится поэт, также подтвердил, что Рубинштейн жив.
Издание The Blueprint со ссылкой на лечащего врача Рубинштейна также сообщает, что поэт жив.
По данным столичного Дептранса, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Поэта доставили в институт Склифосовского. Врачи провели ему операцию, но оценивали состояние как крайне тяжелое, отмечает «Радиоточка НСН». Публицист был подключен к ИВЛ и оставался в глубокой коме.
Водитель машины задержан, против него возбудили уголовное дело. Дептранс Москвы выяснил, что за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
Рубинштейн — один из основателей московского концептуализма и лауреат премии «НОС». Поэт получил ее в 2012 году за книгу «Знаки внимания».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писатель Борис Акунин признан иноагентом
- Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего выходит в прокат 18 января
- СМИ: цены на морские перевозки по Суэцкому каналу выросли на 310%
- Летние туры в Турцию подешевеют до 30%
- Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти
- Администрация Суэцкого канала опровергла сообщения о приостановке судоходства
- Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,75%
- «Яндекс» восстановил работу гаджетов умного дома после сбоя
- Умер поэт Лев Рубинштейн
- Сценарий лондонского эпизода «Друзей» ушел с молотка за $32 тысячи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru