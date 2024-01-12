Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти

По ее словам, публицист сейчас в реанимации борется за жизнь. Дочь поэта призвала не верить слухам, которые распространяются в СМИ.



Источник газеты в больнице, где находится поэт, также подтвердил, что Рубинштейн жив.

Издание The Blueprint со ссылкой на лечащего врача Рубинштейна также сообщает, что поэт жив.

По данным столичного Дептранса, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Поэта доставили в институт Склифосовского. Врачи провели ему операцию, но оценивали состояние как крайне тяжелое, отмечает «Радиоточка НСН». Публицист был подключен к ИВЛ и оставался в глубокой коме.

Водитель машины задержан, против него возбудили уголовное дело. Дептранс Москвы выяснил, что за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

Рубинштейн — один из основателей московского концептуализма и лауреат премии «НОС». Поэт получил ее в 2012 году за книгу «Знаки внимания».

