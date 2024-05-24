Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, госпитализированного с огнестрельными ранениями после покушения, улучшается. Об этом сообщили в больнице.
«Развитие состояния здоровья премьера стабильное с умеренным улучшением», —приводит РИА Новости заявление учреждения.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Вооруженный мужчина, которым оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, несколько раз выстрелил в политика. Фицо госпитализировали с огнестрельными ранениями, стрелка задержали, ему предъявили обвинение в попытке преднамеренного убийства. Позже генпрокурор Словакии Марош Жилинка допустил, что дело о покушении могут переквалифицировать на теракт, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru