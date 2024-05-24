Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения

«Развитие состояния здоровья премьера стабильное с умеренным улучшением», —приводит РИА Новости заявление учреждения.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Вооруженный мужчина, которым оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, несколько раз выстрелил в политика. Фицо госпитализировали с огнестрельными ранениями, стрелка задержали, ему предъявили обвинение в попытке преднамеренного убийства. Позже генпрокурор Словакии Марош Жилинка допустил, что дело о покушении могут переквалифицировать на теракт, пишет RT.

