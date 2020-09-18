Врачи рассказали о состоянии отравившихся в петербургском бассейне детей
В комитете здравоохранения Санкт-Петербурге рассказали о состоянии пятерых детей, отравившихся парами хлора в городском бассейне. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что врачи поставили диагноз "ингаляционное отправление парами хлора" 8 детям после посещения ими бассейна на улице Ярослава Гашека. Пять из них были госпитализированы.
Как пишет агентство, два ребенка помещены в реанимацию под наблюдение врачей. Еще трое находятся в стабильном состоянии в стационаре. Среди пострадавших дети 7-8 лет и 15-летний подросток.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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