Врачи рассказали о состоянии отравившихся в петербургском бассейне детей

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурге рассказали о состоянии пятерых детей, отравившихся парами хлора в городском бассейне. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что врачи поставили диагноз "ингаляционное отправление парами хлора" 8 детям после посещения ими бассейна на улице Ярослава Гашека. Пять из них были госпитализированы.

Как пишет агентство, два ребенка помещены в реанимацию под наблюдение врачей. Еще трое находятся в стабильном состоянии в стационаре. Среди пострадавших дети 7-8 лет и 15-летний подросток.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".







