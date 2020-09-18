В Петербурге восемь детей отравились парами хлора в бассейне

В Петербурге уголовное дело возбудили после отправления восьмерых детей парами хлора в городском бассейне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Инцидент произошел 18 сентября в бассейне по улице Ярослава Гашека.

Агентству сообщили в скорой помощи, что диагноз ингаляционное отправление парами хлора поставлен 8 детям. Из них госпитализированы пять детей в состоянии легкой и средней степени тяжести. Еще трое отказались от госпитализации.

Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку по факту случившегося.

