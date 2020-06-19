Врач раскрыла причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта. Об этом сообщила заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова, передаёт RT.
По её словам, сердечная недостаточность у Игнатьева осложнялась нарушением функционирования внутренних органов.
Как известно, у Игнатьева ранее выявили двустороннюю пневмонию. По информации «Коммерсанта», экс-чиновника госпитализировали в мае в Санкт-Петербурге. Высказывались предположения, что поражение лёгких вызвал коронавирус.
Игнатьев был отправлен в отставку с поста главы Чувашии в конце января 2020 года после серии публичных скандалов с формулировкой об утрате доверия. Бывший глава Чувашии пытался оспорить решение президента РФ в Верховном суде.
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