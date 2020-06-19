Врач раскрыла причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта. Об этом сообщила заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова, передаёт RT.

По её словам, сердечная недостаточность у Игнатьева осложнялась нарушением функционирования внутренних органов.