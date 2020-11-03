Приток Байкала загрязнили аварийные очистные сооружения

Реку, впадающую в приток Байкала в Бурятии, загрязнили аварийные очистные сооружения, расположенные на реке Ара-Кижа, сообщает РИА Новости со ссылкой на природоохранную прокуратуру.

Нормативы загрязняющих веществ в ней превышены в 25 раз. Это связано с ненадлежащим техническим состоянием очистных сооружений в селе Горхон. Они были введены в эксплуатацию еще в 1973 году, а около семи лет назад органами местного самоуправления был установлен факт аварийного состояния оборудования и износа очистных сооружений.

Бездействие местной администрации признано Советским районным судом Улан-Удэ незаконным. Возложены обязанности по разработке проектной документации и реконструкции очистных сооружений в Горхоне.

В июле произошла утечка нефтепродуктов в озеро Байкал у посёлка Хужир. Топливо вылилось из судна, накренившегося во время шторма. Владелец судна заявил, что это не более 100 литров.

