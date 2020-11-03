Приток Байкала загрязнили аварийные очистные сооружения
Реку, впадающую в приток Байкала в Бурятии, загрязнили аварийные очистные сооружения, расположенные на реке Ара-Кижа, сообщает РИА Новости со ссылкой на природоохранную прокуратуру.
Нормативы загрязняющих веществ в ней превышены в 25 раз. Это связано с ненадлежащим техническим состоянием очистных сооружений в селе Горхон. Они были введены в эксплуатацию еще в 1973 году, а около семи лет назад органами местного самоуправления был установлен факт аварийного состояния оборудования и износа очистных сооружений.
Бездействие местной администрации признано Советским районным судом Улан-Удэ незаконным. Возложены обязанности по разработке проектной документации и реконструкции очистных сооружений в Горхоне.
В июле произошла утечка нефтепродуктов в озеро Байкал у посёлка Хужир. Топливо вылилось из судна, накренившегося во время шторма. Владелец судна заявил, что это не более 100 литров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Москвичи несут цветы к посольству Австрии после теракта в Вене
- Мишустин поручил внести в кабмин план реализации основ госполитики в Арктике
- Совфед поддержал закон о Конституционном суде
- Путин заявил о готовности РФ сотрудничать с Австрией в борьбе с терроризмом
- Опрос: современное искусство не понимают более половины россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru