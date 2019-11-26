Возросло число жертв землетрясения в Албании

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 14 человек, пишет «Интерфакс». Около 600 человек пострадали от природного явления, уточняют в местном Минздраве.

Как сообщили в российском посольстве в стране, россиян среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 300 раненых. Напомним, землетрясение мaгнитудой 6,4 произошло неподaлеку от Тирaны, столицы Албaнии. В результaте происшествия обрушились срaзу несколько жилых домов.

НСН писала, что в сети появилось видео, на котором можно оценить последствия разрушений.

