Появилось видео последствий смертоносного землетрясения в Албании

Семь человек погибли при землетрясении в Албании, сообщает ТАСС. Число пострадавших по последним данным превысило 300 человек, отмечает RT. В сети появилось видео, на котором можно оценить последствия разрушений.

Напомним, землетрясение мaгнитудой 6,4 произошло неподaлеку от Тирaны, столицы Албaнии. В результaте происшествия обрушились срaзу несколько жилых домов, пишет «ФедералПресс».

Добавим, россиян среди пострадавших от действий стихии нет, сообщили в российском посольстве, пишет РИА ФАН.

Ранее НСН писала, что возможность применения климатического оружия оценили эксперты в связи с климатическими аномалиями в России минувшим летом. Главный вопрос, как пожары и наводнения происходили одновременно на коротком промежутке времени.