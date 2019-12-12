Число пострадавших при пожаре на «Кузнецове» возросло до 10
Представители экстренных служб сообщают, что основная причина госпитализации пострадавших - отравление продуктами горения.
Число пострадавших в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 10 человек.
По словам представителей экстренных служб, основная причина госпитализации пострадавших – отравление продуктами горения.
«Пострадавших уже десять, в основном у них отравление продуктами горения», - сообщил источник изданию ТАСС.
Известно, что шестеро пострадавших в настоящее время находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести.
Напомним, пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» вспыхнул утром 12 декабря во время проведения сварочных работ.
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