Число пострадавших при пожаре на «Кузнецове» возросло до 10

12 декабря 201915:08

Представители экстренных служб сообщают, что основная причина госпитализации пострадавших - отравление продуктами горения.

Число пострадавших в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 10 человек.

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По словам представителей экстренных служб, основная причина госпитализации пострадавших – отравление продуктами горения.

«Пострадавших уже десять, в основном у них отравление продуктами горения», - сообщил источник изданию ТАСС.

Известно, что шестеро пострадавших в настоящее время находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести.

Напомним, пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» вспыхнул утром 12 декабря во время проведения сварочных работ.



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ФОТО: Северный флот ВМФ РФ
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