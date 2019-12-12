«Кусок ржавчины». В США высмеяли загоревшегося «Адмирала Кузнецова»

При этом в журнале отмечается, что основная причина неудачи проекта – попытка совместить в одном корабле все возможности – и ракетного крейсера и авианосца.

Неудачей проекта журнал называет не распад СССР, отделивший Украину, где строились авианосцы, от России, а попытку совместить в одном корабле возможности ракетного крейсера и авианосца.

В июле 2019 года эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс заявил, что России следует строить атомные подводные лодки проекта «Ясень» или малые ракетные катера, а не ремонтировать авианосец.

Утром 12 декабря на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов во время сварочных работ произошел пожар. В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также сообщалось о троих пропавших, сообщает Ura.ru

