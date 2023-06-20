Возросло число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом
20 июня 202323:27
При взрыве на Тамбовском пороховом заводе погибли пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
В ведомстве уточнили, что пятый рабочий скончался в больнице.
Взрыв на пороховом заводе под Тамбовом произошел во вторник, 20 июня. Огонь распространился на площади один квадратный метр. Открытое горение ликвидировано в 14:17.
Губернатор региона Максим Егоров назвал причиной пожара человеческий фактор. Он исключил версию теракта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru