Возросло число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом

При взрыве на Тамбовском пороховом заводе погибли пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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В ведомстве уточнили, что пятый рабочий скончался в больнице.

Взрыв на пороховом заводе под Тамбовом произошел во вторник, 20 июня. Огонь распространился на площади один квадратный метр. Открытое горение ликвидировано в 14:17.

Губернатор региона Максим Егоров назвал причиной пожара человеческий фактор. Он исключил версию теракта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВзрывЗаводТамбов

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