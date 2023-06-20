Мужчина взорвал коробку с петардами в отделении банка в Химках
20 июня 202311:55
Мужчина подорвал коробку с петардами в одном из банков в Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, инцидент произошел в отделении финансовой организации на Московской улице. Никто не пострадал.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб, дебош устроил 19-летний москвич. Молодой человек взорвал петарды, ведя при этом прямой эфир в интернете.
Злоумышленник задержан, его допрашивают правоохранители.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru