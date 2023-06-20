Мужчина взорвал коробку с петардами в отделении банка в Химках

Число погибших от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 38 Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о новом инциденте с беспилотником Суд Подмосковья приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки в «Шереметьево» Рестораны в июне подняли цены на 10% из-за подорожания импорта Россия запустит международную систему автострахования «Синяя карта»