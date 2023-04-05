Возникшее в результате неисправности электроприбора возгорание в здании МО РФ ликвидировано
Возгорание в здании на улице Знаменка в центре столицы ликвидировано, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.
Информация о задымлении поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:29. Произошло возгорание электробытового прибора.
Огонь распространился на площади пять квадратных метров. Возгорание ликвидировано.
Пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения здания не повреждены, говорится в сообщении МЧС.
Из-за возгорания движение по Гоголевскому бульвару затруднено, заявила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры.
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