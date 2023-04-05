В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар

В одном из зданий Министерства обороны на улице Знаменка произошел пожар, сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.

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По имеющимся данным, возгорание произошло в кабинете в здании на улице Знаменка, 19. Источник пожара расположен на третьем этаже.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности. На месте работают спасатели.

На улице Академика Королева 11 марта произошел пожар в здании телеканала «Спас», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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