В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар
5 апреля 202320:05
В одном из зданий Министерства обороны на улице Знаменка произошел пожар, сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.
По имеющимся данным, возгорание произошло в кабинете в здании на улице Знаменка, 19. Источник пожара расположен на третьем этаже.
Возгоранию присвоен второй ранг сложности. На месте работают спасатели.
На улице Академика Королева 11 марта произошел пожар в здании телеканала «Спас», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru