Семейные проблемы стали причиной нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Правоохранительные органы Ирана задержали преступника, напавшего сегодня на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на начальника полиции иранской столицы.

По его словам, мужчина вошел утром в пятницу в посольство Азербайджана и открыл огонь. Один человек б погиб, еще двое ранены. Стрелявший был тут же задержан.

Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Как уточняет агентство, злоумышленник вошел в диппредставительство с двумя своими детьми. Во время допроса он назвал в качестве мотива личные и семейные проблемы.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в посольстве Азербайджана погиб начальник охраны, а ранения получили двое сотрудников службы охраны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранСтрельба
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