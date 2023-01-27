Семейные проблемы стали причиной нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
Правоохранительные органы Ирана задержали преступника, напавшего сегодня на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на начальника полиции иранской столицы.
По его словам, мужчина вошел утром в пятницу в посольство Азербайджана и открыл огонь. Один человек б погиб, еще двое ранены. Стрелявший был тут же задержан.
Как уточняет агентство, злоумышленник вошел в диппредставительство с двумя своими детьми. Во время допроса он назвал в качестве мотива личные и семейные проблемы.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в посольстве Азербайджана погиб начальник охраны, а ранения получили двое сотрудников службы охраны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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