Семейные проблемы стали причиной нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Правоохранительные органы Ирана задержали преступника, напавшего сегодня на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на начальника полиции иранской столицы.

По его словам, мужчина вошел утром в пятницу в посольство Азербайджана и открыл огонь. Один человек б погиб, еще двое ранены. Стрелявший был тут же задержан.