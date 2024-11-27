Возле жилого дома в подмосковном ЖК «Лайково» взорвалась машина

Автомобиль взорвался во дворе дома жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В... "Лайково" произошел взрыв легкового автомобиля», — указал собеседник агентства.

На месте инцидента работают следователи, обстоятельства происшествия выясняются.

По данным 360.ru, в подмосковном ЖК взорвалась и полностью сгорела легковая машина. Данных о пострадавших не приводится.

Ранее в Санкт-Петербурге в пассажирском автобусе взорвался элемент пневмосистемы, отвечающий за функционирование дверей, пострадала женщина.

