Возле жилого дома в подмосковном ЖК «Лайково» взорвалась машина
Автомобиль взорвался во дворе дома жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В... "Лайково" произошел взрыв легкового автомобиля», — указал собеседник агентства.
На месте инцидента работают следователи, обстоятельства происшествия выясняются.
По данным 360.ru, в подмосковном ЖК взорвалась и полностью сгорела легковая машина. Данных о пострадавших не приводится.
Ранее в Санкт-Петербурге в пассажирском автобусе взорвался элемент пневмосистемы, отвечающий за функционирование дверей, пострадала женщина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Гимназист попал в реанимацию после употребления снюса
- Курган оказался без воды из-за аварии на очистных сооружениях
- В Благовещенске ввели режим ЧС из-за снежной «бури столетия»
- Каждый второй россиянин поддержал запрет на управление электросамокатом до 16 лет
- Силы ПВО перехватили атаку ВСУ в Севастополе
- Машков: Фестиваль «Золотая маска» в 2025 году состоится
- В Германии закроют местное бюро Первого канала
- Возле жилого дома в подмосковном ЖК «Лайково» взорвалась машина
- Путин распорядился установить День морской пехоты 27 ноября
- СМИ: Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru