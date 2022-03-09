Возле жилого дома в Москве нашли сумку с новорожденным ребенком
Сумку с новорожденным ребенком обнаружили возле одного из жилых домов на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, малыша обнаружил подросток, в среду утром проходивший по улице Перерва.
«Мальчик живой, родился в медицинском учреждении, на нем имеется больничная бирка о рождении 6 марта 2022 года. Новорожденный госпитализирован в одну из столичных детских больниц», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, прокуратура взяла на контроль жизнеустройство ребенка, пишет РИА ФАН.
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