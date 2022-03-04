Выпавший из окна 11 этажа ребенок находится в реанимации в Москве
Трехлетний ребенок, выпавший из окна 11-го этажа жилого дома в Москве, находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в жилом доме на Каширском шоссе. Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.
Отмечается, что ведется работа по выяснению причин произошедшего. По данным столичного уполномоченного по правам ребенка Ольги Ярославской, семья ребенка не попадала в поле зрения органов опеки.
Омбудсмен также призвала жителей столицы быть внимательными с приходом весны и не допускать близко маленьких детей к открытым окнам.
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