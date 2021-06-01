Возле Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Подземные толчки зафиксировали недалеко от острова Хонсю в 22:04 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о жертвах или разрушениях не поступала. Угрозы цунами не было, пишут «Известия».

Ранее 21 мая сильное землетрясение произошло в Китае. Магнитуда подземных толчков составила 7,4. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 километров в провинции Цинхай на западе страны.

