Возле Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6

Подземные толчки зафиксировали недалеко от острова Хонсю в 22:04 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о жертвах или разрушениях не поступала. Угрозы цунами не было, пишут «Известия».

Ранее 21 мая сильное землетрясение произошло в Китае. Магнитуда подземных толчков составила 7,4. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 километров в провинции Цинхай на западе страны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение
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