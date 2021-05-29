На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в южной части Ирана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки около 05:12 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился примерно в 61 км от города Бушир, очаг располагался на глубине 2 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,0, зафиксированном в этом же регионе.

