Возле школы в Подмосковье прогремел взрыв

В подмосковном Дмитрове рядом со школой №2 произошел взрыв во время ремонтных работ, сообщает Telegram-канал «ЧП Дмитров».

На опубликованных кадрах видно, как рабочий находится на плите, под которой внезапно происходит детонация. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен в значительной части города.

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Telegram-канал «Подмосква» уточняет, что на месте проводился ремонт коммунальных сетей. Возможными причинами инцидента называют взрыв газового баллона или скопившихся в канализации газов.

Ранее в Петербурге подростка отправили в психиатрическую клинику после угроз устроить взрыв в школе. Он распространял сообщения с угрозами в адрес учителей и сотрудников учебного заведения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПодмосковьеШколаВзрыв

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