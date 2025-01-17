Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области погиб один человек, еще одна женщина пострадала. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, взрыв газовоздушной смеси стал причиной пожара в двухэтажке на улице Огарева в Богородске.

Пожар был локализован на площади 250 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания эвакуированы 16 человек, еще семь были спасены.