Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области погиб один человек, еще одна женщина пострадала. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, взрыв газовоздушной смеси стал причиной пожара в двухэтажке на улице Огарева в Богородске.

Пожар был локализован на площади 250 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания эвакуированы 16 человек, еще семь были спасены.

СМИ: В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства взрыва и причины происшествия устанавливаются.

По данным Минздрава региона, пострадавшей женщине с признаками отравления угарным газом оказана необходимая медицинская помощь. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование причин трагедии и координирует действия правоохранительных органов и спасательных служб.

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ФОТО: РИА Новости
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