Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

Подземные толчки зафиксировали в 19:33 по местному времени на западном побережье Камчатки. Эпицентр находился в 64 километрах от поселка городского типа Палана. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Ранее землетрясение произошло недалеко от Камчатки 1 июня. Магнитуда подземных толчков составила 4,9. Эпицентр землетрясения находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 42 километра.

