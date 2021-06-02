Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки, сообщается на сайте регионального филиала геофизической службы Российской академии наук.
Подземные толчки зафиксировали в 19:33 по местному времени на западном побережье Камчатки. Эпицентр находился в 64 километрах от поселка городского типа Палана. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщается. Ранее землетрясение произошло недалеко от Камчатки 1 июня. Магнитуда подземных толчков составила 4,9. Эпицентр землетрясения находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 42 километра.
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