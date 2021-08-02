Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
2 августа 202109:40
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 184,5 километрах к юго-западу от города Туал. Очаг залегал на глубине 12,9 километров.
Информации о разрушениях и жертвах нет. Угроза цунами не объявлена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru