Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора

Эпицентр подземных толчков располагался в 184,5 километрах к юго-западу от города Туал. Очаг залегал на глубине 12,9 километров.

Информации о разрушениях и жертвах нет. Угроза цунами не объявлена.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИндонезияЗемлетрясение
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