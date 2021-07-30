Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на границе Перу и Эквадора. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.



Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 25 км к северу от города Пьюра (Перу) с населением около 325 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.



Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

