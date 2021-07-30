Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на границе Перу и Эквадора. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 25 км к северу от города Пьюра (Перу) с населением около 325 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭквадорПеруЗемлетрясение
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