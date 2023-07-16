Возле дома на северо-востоке Москвы нашли годовалого ребенка

Рядом с жилым домом на Сельскохозяйственной улице в Москве нашли годовалого ребенка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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Мальчик лежал на траве под окнами дома. Личности ребенка и его родителей устанавливаются.

Отмечается, что у мальчика отсутствуют видимые телесные повреждения. Малыша передали медицинским работникам для осмотра.

В Орске ранее отравились 40 воспитанников детских садов. По предварительным данным, причиной стал йогурт местного производства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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