Возле дома на северо-востоке Москвы нашли годовалого ребенка

Путин: европейские политики попали в полную зависимость от указаний американской стороны СМИ: из порта Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки СМИ: израильские военные внедряют искусственный интеллект для нахождения целей авиационных ударов СМИ: в Финляндии на авиашоу погиб пилот СМИ: в Париже в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин