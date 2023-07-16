Возле дома на северо-востоке Москвы нашли годовалого ребенка
16 июля 202317:10
Рядом с жилым домом на Сельскохозяйственной улице в Москве нашли годовалого ребенка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Мальчик лежал на траве под окнами дома. Личности ребенка и его родителей устанавливаются.
Отмечается, что у мальчика отсутствуют видимые телесные повреждения. Малыша передали медицинским работникам для осмотра.
В Орске ранее отравились 40 воспитанников детских садов. По предварительным данным, причиной стал йогурт местного производства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: американцы не будут воевать с ВС РФ на Украине
- Косово закупило у Турции беспилотники Bayraktar
- Советник Байдена анонсировал начало подготовки летчиков ВСУ на F-16
- Доли иностранцев в «Балтике» и Danone перешли в управление России
- Возле дома на северо-востоке Москвы нашли годовалого ребенка
- Ненужная сделка. Западу перестало быть интересно украинское зерно
- Белый дом назвал решенным вопрос о будущем Украины в НАТО
- Владелец марки одежды и обуви Baldinini исключил уход из России
- В Киеве признали активное наступление ВС РФ на трех направлениях
- «Лучше станет не от макарон». Эксперты рассказали, как помочь Шебекино и всей в Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru