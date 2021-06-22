Вожатая зарезала ножом коллегу в подмосковном детском лагере

Вожатая напала на свою коллегу в детском лагере в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, между девушками произошел конфликт, в результате которого одна из вожатых погибла после удара ножом.