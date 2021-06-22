Вожатая зарезала ножом коллегу в подмосковном детском лагере

Вожатая напала на свою коллегу в детском лагере в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, между девушками произошел конфликт, в результате которого одна из вожатых погибла после удара ножом.

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О причинах ссоры пока неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

По данным источника, конфликт случился ночью, дети в это время спали и ничего не видели.

По данным РЕН ТВ, 23-летняя старшая вожатая ударила ножом в сердце 20-летнюю вожатую. Потерпевшая скончалась на месте.


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоДетский Лагерь
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