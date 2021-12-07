Учительницу физкультуры в Саратове посадили на 23 года за убийство матери и ребенка
Учительницу физкультуры приговорили к 23 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда.
Женщину признали виновной в совершении преступления по статье УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Вынесенный ей приговор предусматривает отбывание наказания в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.
По данным источника, вечером 29 ноября 2020 года в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней девочки с множественными ножевыми ранениями. После этого 53-летнюю гражданку Щеренко задержали.
По версии следствия, в день преступления, она находилась в гостях у своей знакомой и ее малолетней дочери. В ходе конфликта она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом зарезала хозяйку квартиры и ее ребенка, а потом украла банковскую карту и ювелирные украшения.
Отмечается, что правонарушительница раскаялась и признала вину на этапе предварительного расследования.
В ведомстве рассказали, что осужденная имеет звание мастера спорта по гимнастике, работала тренером по армрестлингу, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- СМИ: В Петербурге задержали уволившегося после 25 дней работы главу Калининского района
- Глава представительства «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой
- Суд в очередной раз оштрафовал Google в России
- Власти ОАЭ объявили о переходе на европейскую рабочую неделю
- Москалькова: Непривитые от COVID-19 должны принять ряд ограничений
- Верховный суд Татарстана отказался отменить QR-коды
- Умер летчик-испытатель вертолетов, герой Советского Союза Гурген Карапетян
- Учительницу физкультуры в Саратове посадили на 23 года за убийство матери и ребенка
- В России выявили 31 096 случаев COVID-19 за сутки
- СМИ: В Петербурге по делу об убийстве задержали экс-главу городской Федерации вольной борьбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru