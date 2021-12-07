Учительницу физкультуры в Саратове посадили на 23 года за убийство матери и ребенка

Учительницу физкультуры приговорили к 23 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда.

Женщину признали виновной в совершении преступления по статье УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Вынесенный ей приговор предусматривает отбывание наказания в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

По данным источника, вечером 29 ноября 2020 года в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней девочки с множественными ножевыми ранениями. После этого 53-летнюю гражданку Щеренко задержали.

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По версии следствия, в день преступления, она находилась в гостях у своей знакомой и ее малолетней дочери. В ходе конфликта она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом зарезала хозяйку квартиры и ее ребенка, а потом украла банковскую карту и ювелирные украшения.

Отмечается, что правонарушительница раскаялась и признала вину на этапе предварительного расследования.

В ведомстве рассказали, что осужденная имеет звание мастера спорта по гимнастике, работала тренером по армрестлингу, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.

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ФОТО: pixabay.com
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