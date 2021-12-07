Учительницу физкультуры в Саратове посадили на 23 года за убийство матери и ребенка

Учительницу физкультуры приговорили к 23 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда.

Женщину признали виновной в совершении преступления по статье УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Вынесенный ей приговор предусматривает отбывание наказания в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

По данным источника, вечером 29 ноября 2020 года в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней девочки с множественными ножевыми ранениями. После этого 53-летнюю гражданку Щеренко задержали.