Возгорание на подстанции в Махачкале оставит часть города без света до четверга
В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции Магарамкентская, что привело к ограничению энергоснабжения в части города. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Ленинского района столицы Дагестана.
Обследование показало, что поврежденное оборудование не подлежит ремонту и требует полной замены. Новый трансформатор уже в пути, но часть потребителей останется без света до четверга.
В связи с происшествием ограничено энергоснабжение на Фидере №18.
В зоне отключения оказалось 26 улиц, однако также возможно кратковременное отсутствие электричества на прилегающих улицах и в переулках, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru