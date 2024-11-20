Возгорание на подстанции в Махачкале оставит часть города без света до четверга

В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции Магарамкентская, что привело к ограничению энергоснабжения в части города. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Ленинского района столицы Дагестана.

Обследование показало, что поврежденное оборудование не подлежит ремонту и требует полной замены. Новый трансформатор уже в пути, но часть потребителей останется без света до четверга.