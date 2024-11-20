При пожаре в многоэтажке в Севастополе погиб человек

Как напомнил градоначальник, утром 20 ноября на улице Хрусталева произошло возгорание в многоэтажке.

«Загорелась квартира на 2-м этаже 5-этажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше, по предварительной информации, пожар затронул 8 квартир... Предварительная площадь пожара около 200 кв.м.», — написал Развожаев в Telegram-канале.

С места ЧП спасли 23 человек, в том числе одного ребенка. В результате пожара погиб пожилой мужчина.

Как сообщили позже в управлении МЧС по Севастополю, во время инцидента также пострадала женщина. По данным ведомства, при пожаре были повреждены семь квартир и чердачное помещение. Открытое горение в многоэтажке ликвидировано, специалисты продолжают проливку конструкций.

Ранее два человека погибли, один пострадал при пожаре в частном доме в селе Крутое Орловской области, пишет «Свободная пресса».

