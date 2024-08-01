Возгорание на Омском НПЗ «Газпром нефти» потушили

Огонь, вспыхнувший в вспомогательном помещении Омского НПЗ «Газпром нефти», уже полностью потушен. Пресс-служба завода сообщила, что инцидент не повлиял на работу предприятия, и оно продолжает функционировать в штатном режиме.

Автоматическая система пожарной безопасности завода зафиксировала возгорание в насосной комнате, после чего сработали автоматические средства тушения и прибывшая пожарная служба оперативно локализовала очаг. В результате инцидента пострадавших нет.