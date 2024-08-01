Возгорание на Омском НПЗ «Газпром нефти» потушили

Огонь, вспыхнувший в вспомогательном помещении Омского НПЗ «Газпром нефти», уже полностью потушен. Пресс-служба завода сообщила, что инцидент не повлиял на работу предприятия, и оно продолжает функционировать в штатном режиме.

Автоматическая система пожарной безопасности завода зафиксировала возгорание в насосной комнате, после чего сработали автоматические средства тушения и прибывшая пожарная служба оперативно локализовала очаг. В результате инцидента пострадавших нет.

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Омский НПЗ, принадлежащий компании «Газпром нефть», является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Завод занимает важное место на внутреннем рынке, производя около одной шестой части всего бензина и дизельного топлива пятого экологического класса в стране.

Ежегодно предприятие перерабатывает более 21 миллиона тонн нефти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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