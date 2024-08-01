СМИ: На территории нефтезавода в Омске начался крупный пожар
1 августа 202419:26
В Омске на территории нефтеперерабатывающего завода произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал «112».
По предварительной информации, огонь охватил одну из установок по переработке нефти. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.
Информацию о пожаре также подтверждает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Омский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в России, с годовой мощностью переработки 22 млн тонн нефти и числом сотрудников свыше 3,5 тыс, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На территории нефтезавода в Омске начался крупный пожар
- СМИ: десять освобожденных в рамках обмена заключенных отправили в Россию
- Байден подтвердил обмен Гершковича, Уилана и Кара-Мурзы
- Датчанин подал иск к Минобороны России за отправку на спецоперацию
- СМИ: Следователи задержали замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко
- Нилов призвал Лебедева извиниться за слова о «Матерях Беслана»
- Мизулина захотела отсудить у Лебедева и Дудя 10 млн рублей
- Песков признался, что уже стал дедушкой
- Песков: Не думаю, что Путин смотрел открытие Олимпиады в Париже
- В Турции состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru