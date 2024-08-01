СМИ: На территории нефтезавода в Омске начался крупный пожар

В Омске на территории нефтеперерабатывающего завода произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, огонь охватил одну из установок по переработке нефти. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

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Информацию о пожаре также подтверждает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Омский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в России, с годовой мощностью переработки 22 млн тонн нефти и числом сотрудников свыше 3,5 тыс, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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