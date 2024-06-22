Воздушный шар с людьми унесло ветром в скалы в турецкой Каппадокии
22 июня 202414:29
Воздушный шар с 22 пассажирами из-за ветра застрял между скалами в турецкой Каппадокии, сообщают местные СМИ.
К месту жесткой посадки направили экстренные службы. Все пассажиры и два пилота были благополучно эвакуированы.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в Феодосии спасатели оказали помощь туристке, которая сорвалась со скалы во время похода и выжила, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru