Воздушный шар с людьми унесло ветром в скалы в турецкой Каппадокии

Воздушный шар с 22 пассажирами из-за ветра застрял между скалами в турецкой Каппадокии, сообщают местные СМИ.

В Абхазии россиянка погибла, сорвавшись с края скалы

К месту жесткой посадки направили экстренные службы. Все пассажиры и два пилота были благополучно эвакуированы.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Феодосии спасатели оказали помощь туристке, которая сорвалась со скалы во время похода и выжила, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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