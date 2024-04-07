В Абхазии россиянка погибла, сорвавшись с края скалы
Туристка из России погибла, сорвавшись со скалы в городе Гагра на западе Абхазии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.
Инцидент произошел на 18-м километре шоссе Убыхов. 40-летняя женщина сорвалась с края скалы и сильно пострадала. Ее доставили в больницу, но не смогли спасти.
По информации ведомства, россиянка упала со скалы высотой около 60 метров. МЧС начало расследование происшествия.
Ранее турист из России погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Остальные шесть человек смогли спастись, отмечает «Радиоточка НСН».
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