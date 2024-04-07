В Абхазии россиянка погибла, сорвавшись с края скалы

Инцидент произошел на 18-м километре шоссе Убыхов. 40-летняя женщина сорвалась с края скалы и сильно пострадала. Ее доставили в больницу, но не смогли спасти.

По информации ведомства, россиянка упала со скалы высотой около 60 метров. МЧС начало расследование происшествия.

Ранее турист из России погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Остальные шесть человек смогли спастись, отмечает «Радиоточка НСН».

