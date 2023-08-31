Воздушная гимнастка упала и получила травмы в цирке в Барнауле
В цирке «Крокус» в Барнауле сорвалась воздушная гимнастка. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».
Отмечается, что представление пришлось остановить, а 23-летняя акробатка была отправлена в больницу.
Предварительный диагноз артистки — перелом руки и сотрясение мозга, она находится в сознании. «Запуталась, возможно, как часто бывает у воздушных гимнастов. Но она опытная, она уже полтора года у нас работает», — сообщили в цирке.
Менять гастрольный график из-за инцидента не планируют, представления в Барнауле расписаны до 3 сентября, программа сильно не изменится, подчеркнули представители цирка.
По факту случившегося прокуратура Алтайского края начала проверку выполнения требований охраны труда и безопасности, которые предъявляются к организации цирковых представлений.
Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в больницу после того, как его зацепил за лицо молодой тигр Рой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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