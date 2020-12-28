Восемь жителей ФРГ по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19

Восемь сотрудников дома престарелых немецкого Штральзунда по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer и BioNTech, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщает администрация района Передняя Померания-Рюген.

Отмечается, что возраст сотрудников составляет от 66 до 82 лет. После получения увеличенной дозы вакцины все они были проинформированы об ошибке, и сейчас находятся в контакте с медучреждениями.

По словам главы местной администрации Штефана Керта, у четверых пострадавших зафиксированы аналогичные гриппу симптомы. В качестве меры предосторожности они были помещены в клинику и находятся под наблюдением.

Как сообщают власти, в ходе испытаний вакцины испытуемые получали большие дозы. При этом у добровольцев были выявлены временные и лёгкие локальные реакции в месте введения препарата, а тяжёлых последствий зарегистрировано не было.

В Евросоюзе 27 декабря стартовала массовая вакцинация населения препаратом Pfizer и BioNTech. В Германии первыми вакцину получат люди в возрасте более 80 лет, постояльцы и сотрудники домов престарелых.

