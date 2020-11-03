Восемь легковушек столкнулись на Садовом кольце в Москве
3 ноября 202009:11
Восемь легковых автомобилей столкнулись в Москве на Садовом кольце. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Собеседник агентства отметил, что ДТП произошло по адресу Садовая-Черногрязская, дом 4. При дорожном инциденте пострадали четыре человека.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве. В результате погиб один человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Байден опережает Трампа в 12 ключевых штатах
- Мишустин упростил порядок маркировки лекарств из-за пандемии
- Сотрудник пресс-центра мэрии избил журналиста за кибербуллинг
- Власти НКР заявили об обстреле городов Шуши и Мартуни из РСЗО «Смерч»
- В Томской области откроют первый частный госпиталь для пациентов с COVID-19
2 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru