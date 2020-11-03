Восемь легковушек столкнулись на Садовом кольце в Москве

Восемь легковых автомобилей столкнулись в Москве на Садовом кольце. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства отметил, что ДТП произошло по адресу Садовая-Черногрязская, дом 4. При дорожном инциденте пострадали четыре человека.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве. В результате погиб один человек.

