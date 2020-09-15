На Варшавском шоссе Москвы в ДТП погиб человек

ДТП с участием двух машин произошло на Варшавском шоссе столицы, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

Отмечается, что дорожный инцидент произошел у дома 95. В ДТП также пострадали два человека.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Одно из последних громких ДТП, в котором погиб человек, произошло с участием Михаила Ефремова. Артист на скорости врезался в центре Москвы в машину, водитель которой впоследствии скончался. Ефремов был приговорен к 8 годам колонии общего режима.



