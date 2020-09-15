На Варшавском шоссе Москвы в ДТП погиб человек
ДТП с участием двух машин произошло на Варшавском шоссе столицы, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.
Отмечается, что дорожный инцидент произошел у дома 95. В ДТП также пострадали два человека.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Одно из последних громких ДТП, в котором погиб человек, произошло с участием Михаила Ефремова. Артист на скорости врезался в центре Москвы в машину, водитель которой впоследствии скончался. Ефремов был приговорен к 8 годам колонии общего режима.
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