Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Калининградской области

Восемь детей и одна женщина пострадали в результате столкновения школьного автобуса с легковым автомобилем в Зеленоградском районе Калининградской области. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в районе поселка Волошино под Светлогорском. В ведомстве уточнили, что женщина за рулем автомобиля Kia выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с автобусом «ПАЗ», который вез детей в школьный лагерь.