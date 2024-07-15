Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Калининградской области

Восемь детей и одна женщина пострадали в результате столкновения школьного автобуса с легковым автомобилем в Зеленоградском районе Калининградской области. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в районе поселка Волошино под Светлогорском. В ведомстве уточнили, что женщина за рулем автомобиля Kia выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с автобусом «ПАЗ», который вез детей в школьный лагерь.

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В результате ЧП восемь детей и женщина-водитель иномарки были оперативно доставлены в больницу. В материале уточняется, что женщина получила серьезные травмы.

Прокуратура Зеленоградского района организовала проверку исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки детей.

Ранее автобус с 17 пассажирами столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, помощь медиков потребовалась девяти пострадавшим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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