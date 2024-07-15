Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Калининградской области
Восемь детей и одна женщина пострадали в результате столкновения школьного автобуса с легковым автомобилем в Зеленоградском районе Калининградской области. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
ДТП произошло в районе поселка Волошино под Светлогорском. В ведомстве уточнили, что женщина за рулем автомобиля Kia выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с автобусом «ПАЗ», который вез детей в школьный лагерь.
В результате ЧП восемь детей и женщина-водитель иномарки были оперативно доставлены в больницу. В материале уточняется, что женщина получила серьезные травмы.
Прокуратура Зеленоградского района организовала проверку исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки детей.
Ранее автобус с 17 пассажирами столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, помощь медиков потребовалась девяти пострадавшим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru