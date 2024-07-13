TRT Haber: В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали несколько человек

В турецкой провинции Мугла в районе Ула автобус с туристами попал в ДТП. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

По предварительной информации у автобуса могли отказать тормоза, в результате чего он врезался в автомобиль, который стоял на обочине дороги, а потом попал в каменный забор рядом стоящего дома.

По данным СМИ, несколько человек получили травмы. Им уже оказали необходимую медицинскую помощь. При этом уточняется, что состояние еще четырех пострадавших оценивается как тяжелое. Откуда именно были туристы, пока не сообщается.

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На месте ДТП сейчас работают сотрудники оперативных служб.

Ранее «Известия» сообщили, что 3 июля в Турции на въезде на перекресток в городе Манавгат произошла подобная авария. Там туристический автобус, который направлялся из Аланьи в аэропорт Антальи, на большой скорости въехал в бетонный столб. Водитель от полученных травм скончался в больнице.

Позже в Ассоциации туроператоров России уточнили, что в момент аварии в автобусе находились 25 туристов: 18 россиян и 7 граждан Белоруссии.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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