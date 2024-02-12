Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Псковской области
Двенадцать человек, в том числе восемь детей, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и большегруза в Псковской области. Об этом сообщили в МЧС.
По данным ведомства, авария произошла в Пушкиногорском районе на 379 км автодороги Р-23 вблизи деревни Новгородка. Автобус с детьми следовал в Псков.
«Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Предварительно, пострадали 12 человек, из них 8 детей», – подчеркнули в МЧС.
Всех получивших травмы госпитализировали. На месте ДТП находятся 22 специалиста и 7 единиц техники.
Ранее авария с участием автомобиля ВАЗ-2104 и двух рейсовых автобусов произошла в Кемеровской области, пострадали 14 человек, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru