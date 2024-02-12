В Белгородской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Три человека погибли, четыре пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 06:30 на 80-м км федеральной трассы Белгород — М-4 «Дон» в районе села Анновка. По предварительной информации, двигавшаяся со стороны города Корочи в направлении Нового Оскола водитель 1996 года рождения за рулем Hyundai Accent не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Легковушка столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter, которым управлял водитель 1981 года рождения. Транспортное средство перевозило работников предприятия, в нем находились семь человек.
В результате аварии водитель Hyundai Accent и ее пассажиры — мужчина и женщина — погибли на месте от полученных травм. Еще один пассажир легковушки, а также водитель и два пассажира микроавтобуса были госпитализированы.
Накануне на трассе Сургут — Салехард столкнулись автомобиль SEAT Leon и грузовик Freightliner, в результате погибла водитель SEAT, женщина 1964 года рождения, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru