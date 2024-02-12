В Белгородской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

ДТП произошло около 06:30 на 80-м км федеральной трассы Белгород — М-4 «Дон» в районе села Анновка. По предварительной информации, двигавшаяся со стороны города Корочи в направлении Нового Оскола водитель 1996 года рождения за рулем Hyundai Accent не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Легковушка столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter, которым управлял водитель 1981 года рождения. Транспортное средство перевозило работников предприятия, в нем находились семь человек.

В результате аварии водитель Hyundai Accent и ее пассажиры — мужчина и женщина — погибли на месте от полученных травм. Еще один пассажир легковушки, а также водитель и два пассажира микроавтобуса были госпитализированы.

Накануне на трассе Сургут — Салехард столкнулись автомобиль SEAT Leon и грузовик Freightliner, в результате погибла водитель SEAT, женщина 1964 года рождения, напоминает Ura.ru.

