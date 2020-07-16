Восемь человек заразились COVID-19 на съёмках клипа в Бурятии
Бурятский режиссёр в нарушение запрета на проведение массовых мероприятий организовал съёмки клипа с участием 18 человек, что привело к вспышке заболеваемости COVID-19.
Как рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора, сначала коронавирус выявили у одного из участников съёмочного процесса. Затем проверили остальных — выяснилось, что заразились ещё семеро, передаёт РИА ФАН.
Местные СМИ отмечают, что это не первый случай нарушения карантина в Бурятии. Так, 3 июля в Кабанском районе республики местные отгуляли свадьбу, после чего COVID-19 выявили у 21 участника торжества. Коронавирус нашли у двух человек, которые присутствовали на похоронах в селе Кяхтинского района, собравших более 100 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru